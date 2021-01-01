سحب "الدكتوراه الفخرية" من محمد رمضان والأخير يرد

وكالات

قرر "المركز الثقافي الألماني الدولي" في لبنان، سحب "الدكتوراه الفخرية"، التي كان قد منحها للفنان المصري محمد رمضان.

وقال المركز في بيان أصدره، الجمعة: "لم نكن نعلم أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل أشرف أبو اليسر والتي ندينها ونشجبها، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان".

واستنكر المركز في بيانه ما وصفه بـ"أفعال محمد رمضان واللقاء والتصوير الذي جمعه مع مطرب وممثل صهيوني"، قائلا: "لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".

وكان محمد رمضان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، حصوله على "دكتوراه فخرية" ولقب "سفير الشباب العرب" من "المركز الثقافي الألماني" في لبنان.

وكتب محمد رمضان على صفحته بموقع "فيسبوك": "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي".

وأثار ما كتبه رمضان ضجة وجدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تبرأت جهات فنية وثقافية في لبنان من منح رمضان ما وصفها بـ"الدكتوراه الفخرية".

وقال وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى في لقاء تلفزيوني إن "الوزارة لم تتدخل في اختيار المكرمين ولا تعلم المعايير التي تختار على أساسها لجنة الجائزة المكرمين".

فيما قالت السفارة الألمانية في العاصمة المصرية القاهرة إن "المركز الثقافي الألماني" في لبنان لا يتبع الحكومة الألمانية "إطلاقا".

و بعد سحب الدكتوراه الفخرية نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له وهو يحمل طفلة لبنانية، مشيرا إلى أنها أصغر معجباته من لبنان.

وجاءت التدوينة بعد وقت قليل من إعلان المركز الثقافي الألماني بلبنان سحب الدكتوراه الفخرية منه ولقب سفير الشباب العربي.

ونشر محمد رمضان صورته مع الطفلة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" معلقا عليها: "مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها".