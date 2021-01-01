  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سحب "الدكتوراه الفخرية" من محمد رمضان والأخير يرد

السبت 28 أغسطس 2021 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سحب "الدكتوراه الفخرية" من محمد رمضان والأخير يرد



وكالات

قرر "المركز الثقافي الألماني الدولي" في لبنان، سحب "الدكتوراه الفخرية"، التي كان قد منحها للفنان المصري محمد رمضان.

وقال المركز في بيان أصدره، الجمعة: "لم نكن نعلم أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل أشرف أبو اليسر والتي ندينها ونشجبها، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان".

واستنكر المركز في بيانه ما وصفه بـ"أفعال محمد رمضان واللقاء والتصوير الذي جمعه مع مطرب وممثل صهيوني"، قائلا: "لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".

وكان محمد رمضان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، حصوله على "دكتوراه فخرية" ولقب "سفير الشباب العرب" من "المركز الثقافي الألماني" في لبنان.

وكتب محمد رمضان على صفحته بموقع "فيسبوك": "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي".

وأثار ما كتبه رمضان ضجة وجدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تبرأت جهات فنية وثقافية في لبنان من منح رمضان ما وصفها بـ"الدكتوراه الفخرية".

وقال وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى في لقاء تلفزيوني إن "الوزارة لم تتدخل في اختيار المكرمين ولا تعلم المعايير التي تختار على أساسها لجنة الجائزة المكرمين".

فيما قالت السفارة الألمانية في العاصمة المصرية القاهرة إن "المركز الثقافي الألماني" في لبنان لا يتبع الحكومة الألمانية "إطلاقا".

و بعد سحب الدكتوراه الفخرية نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له وهو يحمل طفلة لبنانية، مشيرا إلى أنها أصغر معجباته من لبنان.

وجاءت التدوينة بعد وقت قليل من إعلان المركز الثقافي الألماني بلبنان سحب الدكتوراه الفخرية منه ولقب سفير الشباب العربي.

ونشر محمد رمضان صورته مع الطفلة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" معلقا عليها: "مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها".

#محمد رمضان #الدكتوراة الفخرية لمحمد رمضان #شهادة الدكتوراة الفخرية #سحب الدكتوراة لمحمد رمضان #مصر #اخبار الفن

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات جديدة للقطاع .. كشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

طالبان تُخاطِب العالم : الرجال باللحى أجمل ولم نضرب النساء لأجل الحجاب وتفضّلوا لزيارتنا!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

يسرائيل هيوم: حكومة بينت مخنوقة.. والسنوار انتصر من جديد في معركة "المخاطرة المحسوبة"

ج.بوست: مقايضة بينيت حل الدولتين بالاستقرار "سراب"..ونشوب حرب جديدة مع غزة ليس مستبعداً

عضو كنيست يحذر: نتائج أي مواجهة قادمة مع قطاع غزة غير مضمونة..

المالية توضح حقيقة منح "إسرائيل" السلطة قرضًا بقيمة 800 مليون دولار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية