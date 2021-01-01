الحكم المحلي في غزة يوقع اتفاقية مع الصيب الأحمر لترميم طرقات دمرها الاحتلال

غزة /سما/

وقعت وزارة الحكم المحلي، في غزة، مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر الدولي لتنفيذ مشروع تأهيل الطرق والأرصفة التي تضررت من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في شهر مايو/أيار 2021.

وقالت الوزارة، إن المشروع سيشمل المناطق الأكثر تضرراً في 5 بلديات وهي غزة، وجباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون وخانيونس.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل تشغيل عمال يتم من خلالهم تنفيذ الأنشطة، بالتعاون مع البلديات، التي سيتم تنفيذ المشروع ضمن نطاق نفوذها.

وبينت أن المعدلات الكبيرة للقصف وتدمير المنازل كانت في قلب مدينة غزة، وأشارت إلى أن عدد المنازل التي دمرت في غزة بلغ 676، وفي محافظة شمال غزة بلغ 244، وبلغ 115 محافظة خانيونس، 54 محافظة الوسطى، 54 محافظة رفح.

وتعمد طيران الاحتلال إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية في قطاع غزة خلال حروبه في السنوات الماضية.