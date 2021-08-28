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الصحة: فتح مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا حتى العاشرة ليلًا بكافة المحافظات

الخميس 26 أغسطس 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: فتح مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا حتى العاشرة ليلًا بكافة المحافظات



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة هم فتح مراكز التطعيم المعتمدة في المحافظات للعمل واستقبال المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا حتى الساعة العاشرة ليلاً يومياً، ابتداء من يوم السبت المقبل.

وقالت الكيلة إن القراء جاء نظراً للوضع الوبائي الحالي في فلسطين، وإلحاقًا للتعميمات السابقة بتكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وبينت أن العمل سيكون ابتداء من يوم السبت المقبل 28/8/2021 بمراكز التطعيم كما يلي: دوام عيادات التطعيم الصباحية سيبقى كما هو من الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:00 عصرًا.

وأشارت الكيلة إلى أن مراكز التطعيم المعتمدة "في المرفق" ستعمل حتى العاشرة ليلاً بشكل يومي.

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#وزارة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #الوضع الوبائي #كورونا في فلسطين #مراكز فحص كورونا #لقاح كورونا

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