  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مباحثات في واشنطن

الخميس 26 أغسطس 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مباحثات في واشنطن



القدس المحتلة /سما/

أجرى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميرام نوركين، مباحثات مع قادة عسكريين أميركيين في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر بيان عن الجيش الإسرائيلي، اليوم، الخميس.

واستمرّت المباحثات في الولايات المتحدة لثلاثة أيّام.

وهذه ثالث اجتماع إسرائيلي رفيع خلال أسبوع واحد مع مسؤولين أميركيين، فيزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، واشنطن، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين آخرين.

كما أجرى مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية مباحثات في واشنطن هذا الأسبوع، أيضًا.

والتقى نوركين مع قائدي سلاحيّ الجو والبحرية الأميركيين، ومع رؤساء الصناعات الجوية الأميركية التي تشكّل "شركاء مركزيين في بناء قوّة سلاح الجو الإسرائيلي، وبدعم قدراته العملياتية".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تأتي هذه الزيارة في ظلّ "التطورات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء الأجانب".

وتركّزت هذه المباحثات، وفق البيان على "مشاريع مقاتلات F35، وطائرة التزود بالوقود المستقبلية، والتعاون بين الجيشين، خصوصًا التعاون العملياتي".

وفي وقت سابق، الخميس، قال وزير الدفاع الأميركيّ، لويد أوستن، في بداية لقائه بينيت إن واشنطن مُلتزمة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها.

وتابع أوستن أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل"، مضيفا: "الإدارة (الأميركية) ملتزمة بأمن إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها.

وذكر أوستن أنّ هذا "ينعكس في المساعدة الأمنية، وإدارتنا ملتزمة بضمان استمرار القبة الحديدية في حماية المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف أوستن أنه "على مدى عقود، أقامت إسرائيل والولايات المتحدة علاقة تقوم على الثقة والمصالح المشتركة، وسوف نضمن الحماية المستمرة لأمن الإسرائيليين".

#سلاح الجو الإسرائيلي #عميرام نوركين #الولايات المتحدة #الجيش الإسرائيلي #وزارة الدفاع الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

فيديو: فلسطينية تعثر على ابنها المفقود منذ عامين في الجزائر

الأخبار الرئيسية

عاموس يادلين: احتمالات اندلاع جولة تصعيد جديدة مع غزة تتزايد.. وهذه الطريقة الوحيدة لمنعها

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية