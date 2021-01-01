قائد سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مباحثات في واشنطن

القدس المحتلة /سما/

أجرى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميرام نوركين، مباحثات مع قادة عسكريين أميركيين في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر بيان عن الجيش الإسرائيلي، اليوم، الخميس.

واستمرّت المباحثات في الولايات المتحدة لثلاثة أيّام.

وهذه ثالث اجتماع إسرائيلي رفيع خلال أسبوع واحد مع مسؤولين أميركيين، فيزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، واشنطن، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين آخرين.

كما أجرى مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية مباحثات في واشنطن هذا الأسبوع، أيضًا.

والتقى نوركين مع قائدي سلاحيّ الجو والبحرية الأميركيين، ومع رؤساء الصناعات الجوية الأميركية التي تشكّل "شركاء مركزيين في بناء قوّة سلاح الجو الإسرائيلي، وبدعم قدراته العملياتية".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تأتي هذه الزيارة في ظلّ "التطورات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء الأجانب".

وتركّزت هذه المباحثات، وفق البيان على "مشاريع مقاتلات F35، وطائرة التزود بالوقود المستقبلية، والتعاون بين الجيشين، خصوصًا التعاون العملياتي".

وفي وقت سابق، الخميس، قال وزير الدفاع الأميركيّ، لويد أوستن، في بداية لقائه بينيت إن واشنطن مُلتزمة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها.

وتابع أوستن أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل"، مضيفا: "الإدارة (الأميركية) ملتزمة بأمن إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها.

وذكر أوستن أنّ هذا "ينعكس في المساعدة الأمنية، وإدارتنا ملتزمة بضمان استمرار القبة الحديدية في حماية المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف أوستن أنه "على مدى عقود، أقامت إسرائيل والولايات المتحدة علاقة تقوم على الثقة والمصالح المشتركة، وسوف نضمن الحماية المستمرة لأمن الإسرائيليين".