اعتقال 5 شبان يهود طعنوا فلسطينيا بجراح خطيرة بالقدس

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت محققون من وحدة مكافحة الجريمة بالشرطة الإسرائيلية في القدس خمسة شبان يهود اعتدوا على رجل فلسطيني قرب سوق محانيه يهودا في القدس الخميس الماضي.



وذكرت القناة 7 العبرية بأن خمسة شبان يهود من سكان الخضيرة والقدس هاجموا رجلا فلسطينيا وطعنوه بآلة حادة وألحقوا في جسده إصابات خطيرة تم على إثرها نقله بشكل عاجل للمستشفى.



وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم القبض على المتورطين في مناطق مختلفة من البلاد واقتيدوا للاستجواب، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة للدولة وتم تمديد اعتقالهم حتى الأحد المقبل تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم.