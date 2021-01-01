  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

الخميس 26 أغسطس 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات



القدس المحتلة / سما /

سيلتقي الليلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
 
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تأجيل قصير  للاجتماع بسبب الهجوم في كابول الذي أصيب فيه جنود أمريكيون.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن بينت عقد سلسلة اجتماعات قبيل اجتماعه المرتقب، وسيبلغ بايدن بعدة أمور وهي: "لن تجمد إسرائيل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وأن استئناف المفاوضات مع أبو مازن ليس على جدول الأعمال، والسيادة الإسرائيلية وضم الضفة لن يطبق في الوقت الحالي".
 
وأضافت أن بينت سيوضح لبايدن الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل بالنسبة للاستقرار الإقليمي للولايات المتحدة.
 
ولفتت القناة إلى أن بينت سيعقد الليلة سلسلة من الاجتماعات في واشنطن، بما في ذلك مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، وكذلك مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

#نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #الاستيطان #البؤر الاستيطانية #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية #السلطة الفلسطينية #ابو مازن #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

فيديو: فلسطينية تعثر على ابنها المفقود منذ عامين في الجزائر

الأخبار الرئيسية

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

ما الذي جعل التقييم الاستخباراتي لقطاع غزة يتغير في خمس ساعات؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية