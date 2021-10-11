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حكم وإداري وتمديد أسرى وإفراجات

الخميس 26 أغسطس 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم وإداري وتمديد أسرى وإفراجات



رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال اليوم، على الأسير محمود عيسى صلاح من بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، وغرامه مالية بقيمة 4000 شيقل ، وجددت الاعتقال الإداري للأسير أحمد شلالدة من بلدة سعير بالخليل للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 شهور مع إصدار قرار جوهري .

ومددت المحكمة اعتقال الشاب المقدسي مراد عطية من حي الشيخ جراح ليوم الثلاثاء المقبل، و الأسير مصطفى دعامسة من مخيم الدهيشة حتى تاريخ 11/10/2021 ، وهو معتقل منذ 7 شهور، و الأسير رامي محمد ثوابته من بلدة بيت فجار حتى تاريخ 25/10/2021، والأسير رمضان محمود ذياب من جنين لمدة شهر ، والأسير فارس حسين عطا الله من رام الله لمدة شهر ، والأسير مأمون عبد الله فرحان من رام الله لمدة شهر.

وقررت محكمة الاحتلال الإفراج عن ثلاثة أسرى من كفر قليل جنوب نابلس وهم : خالد عامر ، و أحمد منصور ، و جابر منصور بعد اعتقال استمر أسبوعين ، مقابل غرامة مالية وقدرها 2000 شيكل ، و الأسير إبراهيم عابد من بلدة تل بنابلس بعد اعتقال دام شهر.

وأفرج الاحتلال عن الأسير محمد عماد القطب من نابلس ،بعد اعتقال استمر 6 سنوات ، و الأسير وسام خالد أبو صلاح من بلدة عرابة بعد اعتقال استمر عام ونصف ، والأسير معاذ اسلام رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد اعتقال استمر 23 شهرا، والأسير حمزة أحمد عودة من نابلس بعد إعتقال دام 4 شهورو الفتى الأسير عبد الله الحناوي من مخيم عقبة جبر بأريحا بعد اعتقال استمر 4 أشهر .

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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