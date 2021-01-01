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التعليم بغزة: سنشرع بتطعيم طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر

الخميس 26 أغسطس 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة: سنشرع بتطعيم طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر



غزة / سما /

أكد عبد الكريم المجدلاوي مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة وسيناريوهات عدة لضمان أن تكون بيئة المدارس آمنة ومستقرة من حيث إجراءات التطهير اليومي والالتزام بارتداء الكمامة.

وأضاف المجدلاوي في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الوزارة شرعت بحملة تطعيم للمعملين في كافة المدارس لتوفير بيئة آمنة في المدراس والمجتمع والحد من الجائحة.

وتابع: "الحل الوحيد للخروج من الجائحة هو التزام المجتمع بالتطعيم ونحرص على تحصين المجتمع المدرسي من خلال رفع نسبة المطعمين من المعلمين".

وأكمل: "نأمل في غضون أسبوعين الوصول لنسبة 80% من تطعيم المعلمين".

وأشار المجدلاوي إلى أن الوزارة ستشرع قريباً، بتطعيم طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر وهي فئة عمرية مهمة يقدر عددها بـ 100 ألف طالب وطالبة ووصول التطعيم لهم سيزيد من الحصانة المجتمعية والمدرسية.

#التربية والتعليم

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