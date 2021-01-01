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نائب رئيس أركان جيش الاحتلال : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع

الخميس 26 أغسطس 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس أركان جيش الاحتلال : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع



القدس المحتلة / سما /

​قال اللواء هرتسلي هاليفي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع عندما يكون الوضع الميداني في القطاع سيئاً.

وأضاف هاليفي، في حديثه لإذاعة جيش الاحتلال، أن "إسرائيل" لا تختار التصعيد كخيار أول، لكنها مستعدة جدا إذا تحقق هذا، مبيناً أنه  إذا اختارت حمـاس جولة أخرى من التصعيد، فإن قدرات الجيش ستلحق بهم الكثير من الضرر.

وأشار هاليفي إلى أن التصرفات التي تقوم بها حمـاس هي إشارة وليست إعلان حرب.

وتابع هاليفي حديثه: "بنينا في محيط غزة جدارًا ذكيا يقوم بأشياء جيدة، من ناحية أخرى فإنه يخلق تحديات - هناك مناطق ميتة، نحن نحقق في حادث إصابة القناص بارئيل".

وأكمل: "إيـران هي إشكالية مضاعفة - حول القضية النووية والتأثير الإقليمي، يجب أن نعمل بالشراكة مع الأمريكيين أولاً وكلما كان التحالف أوسع - الدول الأوروبية وروسيا، كان ذلك أفضل".

واكد هاليفي أن جيش الاحتلال جاهز لمجموعة متنوعة من السيناريوهات حال تصاعد حدة المواجهة مع إيـران، مبيناً أن جيشه يسعى لتخطيط تحركاتنا الهجومية مع شركائنا.

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