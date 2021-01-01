الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء-الخميس سلسلة تسهيلات لقطاع غزة.

وقال مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان في بيان "بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر ابتداء من غد الخميس توسيع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية والقطاع الخاص لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

كما تقرر أيضا الموافقة على استيراد مركبات جديدة، وإلغاء الحصة للمركبات، والسماح بتجارة الذهب بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

بالاضافة الى ذلك تقرر" زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيريز بمقدار 1000 آخرين.، على أن يتم اصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم للكورونا أو تعافى من الفيروس.

وأشار البيان الى أن الخطوات المدنية مشروطة بالمراحل المتفق عليها وبإستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني التام وعلى كل أشكاله ولفترة مستمرة، وسيتم النظر في توسيعها وفقًا لتقييم الوضع."