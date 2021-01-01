هل سيتم تعليق الدراسة في غزة ؟ وكيل وزارة التربية والتعليم يجيب ..

غزة / سما /

​قال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إن التوجه لدى الوزارة والرأي العام ومصلحة الطلبة بضرورة الاستمرار في التعليم الوجاهي وان التوجه هو الاستمار في ذلك ، وأنه لن يجري تعليق الدراسة إلا إذا حصلت ظروف صحية قاسية.

ولفت ثابت خلال لقاء موسع مع المشرفين التربويين في المدارس الحكومية بغزة لمناقشة سير العملية التعليمية وخطط تطويرها مع بدء العام الدراسي، إلى أن التعليم عن بُعد مُساند ومكمل للتعليم الوجاهي.

وأضاف "في ظل التدريس الوجاهي سنعتمد على بطاقات التعلم الذاتي التي تم إعدادها وفق مواصفات فنية، حيث تضم المعارف والمهارات الأساسية من المنهاج، والمتطلبات السابقة، والقيم والسلوك".

وشدد على أهمية وضع أهداف تربوية معرفية ووجدانية وسلوكية وتنفيذ أنشطة تدريسية متطورة تُنمي التفكير للطلبة وإتباع التقويم النوعي للتأكد من تحقق الأهداف، مؤكدًا أنه لن يكون هناك امتحان عن بُعد، فالامتحانات يجب أن تكون وجاهية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة "هدفنا هو الوصول للمخرج والمنتج النهائي بأن يُتقن الطالب المهارات الأساسية والمهمة من المنهاج واكتساب القيم والسلوكيات الحميدة".

ولفت ثابت، إلى أهمية دور المشرف ليس في الزيارات المدرسية فقط، بل من خلال دوره البارز والمعروف في صلب العمل التدريسي وإعداد المواد التعليمية ومتابعة وتوجيه المعلمين، وبذل الجهد لحل أي إشكالية يمكن أن يجدها في المدارس. كما قال.