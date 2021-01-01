رئيس وزراء إثيوبيا يكشف تفاصيل اتصاله مع نظيره الاسرائيلي نفتالي بينت

القدس المحتلة /سما/

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وتناول الاتصال الذي جرى، أمس الاثنين، القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف وفقا لبيان رئيس الوزراء الاثيوبي.

كما تعهد الجانبان في المحادثة على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بحسب تغريدة لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وغرد آبي أحمد، قائلا: "سعدت بالتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق من اليوم حول القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف. لقد تعهدنا بتعزيز التعاون بين بلدينا".

​يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا وإسرائيل توقيعهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بينهما لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

كما عقدت السفارة الإثيوبية في تل أبيب، مائدة مستديرة ضمت العديد من أصحاب المصلحة حول كيفية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إثيوبيا وإسرائيل.

وشارك في المائدة المستديرة التي نظمت بالشراكة مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية، مستثمرون إسرائيليون يعملون في إثيوبيا وشركات إسرائيلية مهتمة بالاستثمار في إثيوبيا وخبراء، حسبما أفادت وكالة "إينا" الإثيوبية.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية سابين سيغال، إن مثل هذه المنصات الاستشارية لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وناقش الحضور الفرص وأوجه القصور في التعاون في قطاعي التجارة والاستثمار، وبحثوا سبل إيجاد حلول ممكنة لمعالجة المشاكل وفقا لذلك.

وأطلعت السفيرة فوق العادة والمفوضة لإثيوبيا لدى إسرائيل، ريتا أليمو، الجانب الإسرائيلي على فرص الاستثمار في إثيوبيا، ودعت مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من المناخ الملائم في البلاد.