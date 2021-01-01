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الصحة بغزة تحذر: أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا.. وإدخال 33 حالة مصابة للمستشفى

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر: أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا.. وإدخال 33 حالة مصابة للمستشفى



غزة /سما/

أعلن د. يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوم الثلاثاء، بأنه تم إدخال 33 حالة مصابة بفيروس كورونا المتحور "دلتا" إلى المستشفى، موضحا أنه من بينها 10 حالات حرجة في العناية المكثفة والباقي خطرة.

وقال العقاد في تصريح صحفي، إن أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا من كورونا العادية وكذلك أسرع انتشارا وأكثر فتكا وتصيب جميع الفئات العمرية بمن فيها صغار السن.

ونوه إلى أن المستشفى الأوروبي لم يعد مستشفى الوبائيات الوحيد في قطاع غزة، إنما ما زال يقدم خدمة مزدوجة للمرضى، معربًا عن أمله بأن يستمر في العمل على هذه الآلية.

وحذر العقاد من أن هناك زيادة يومية بإصابات كورونا لا سيما بالطفرة "دلتا"، مؤكدا أن الحل الوحيد يتمثل في تلقي التطعيم أولا ثم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

ودعا مدير مستشفى غزة الأوروبي، جميع المواطنين إلى الحصول على اللقاح للخروج من الأزمة الراهنة وعودة الحياة الطبيعية من جديد، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة الاستهتار.

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