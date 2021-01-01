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ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي في مباراة "مجنونة" (فيديو)

الإثنين 23 أغسطس 2021 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي في مباراة "مجنونة" (فيديو)



مدريد/سما/

نجا فريق ريال مدريد من الهزيمة أمام مضيفه ليفانتي (3-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكرا بهدف سجله جناحه الويلزي غاريث بيل، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.


ورد ليفانتي بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، روجر مارتي، وخوسيه كامبانيا، في الدقيقتين (46 و57) على الترتيب.

وأدرك الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل للفريق الملكي عند الدقيقة 73.

وتقدم أصحاب الأرض مرة أخرى في الدقيقة 79 عبر اللاعب روبيرتو سواريز بيير.

ولكن فينيسيوس عاد مرة أخرى وأدرك التعادل في الدقيقة 85، موقعا على ثنائية لأول مرة في مشواره بالليغا.

وأكمل ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد حارس مرماه، بسبب قطعه كرة بيده بعيدا عن منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الملكي.

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