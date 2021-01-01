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هنية : "سيف القدس" محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع

الأحد 22 أغسطس 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية : "سيف القدس" محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صباح اليوم الأحد، أن "معركة سيف القدس شكلت منعطفا مهما في مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال هنية في كلمة له خلال ملتقى العلماء الدولي الثالث، إن "معركة سيف القدس أوقفت الجميع أمام محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن "القدس كانت وما زالت وستبقى هي القضية الأساسية وهي محور الارتكاز لتحقيق النصري الكبير على الاحتلال الإسرائيلي".

 وذكر هنية أن "القدس والمقاومة طريق الوحدة، ورأينا كيف التف الشعب الفلسطيني كله حول القدس والمقاومة". وأشار إلى أن "قضية فلسطين هي قضية أمة وليست قضية شعب ورأينا كيف التفت الأمة حول القدس".

وشدد على أن "كل محاولات شيطنة المقاومة وضرب الوجدان العربي الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وكل المليارات التي صُرفت فشلت أمام معركة سيف القدس".

 وأضاف: "لا التطبيع ولا التحالفات الأمنية مع الاحتلال ليست خيار الشعوب ولا تعبر عن ضمير الأمة، والأمة بألف خير ومرتبطة بقضيتها فلسطين".

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