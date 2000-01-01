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ثلاثة مشاريع قرار تطرح في الكونغرس تدعو لعزل بايدن

السبت 21 أغسطس 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة مشاريع قرار تطرح في الكونغرس تدعو لعزل بايدن



واشنطن/سما/

قدمت نائبة الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور غرين، إلى الكونغرس ثلاثة مشاريع قرار حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.


وكتبت الجمهورية، وهي من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حسابها في "تويتر": "نيابة عن الأمريكيين قدمت اليوم مشاريع لعزل جو بايدن بسبب عدم تنفيذه لواجباته في منصبه، فيما يخص الوضع في أفغانستان".

وعبرت عن اعتقادها بأنه من الضروري عزل بايدن أيضا بسبب أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الأمريكية الجنوبية وما وصفته بـ "مخالفة التوازن الدستوري" التي أدى إليها "تجاهله لقواعد المحكمة العليا".

وهيهات أن يؤيد الكونغرس الأمريكي مبادرات النائبة الجمهورية، إذ أن الحزب الديمقراطي هو الذي يسيطر على الكونغرس، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة. من جانبها أشارت مجلة "Forbes" إلى أن معظم الجمهوريين يرفضون اقتراحات غرين مرارا.

وأصبحت غرين (47 عاما) نائبة في الكونغرس الأمريكي وفق نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر عام 2020. وكان ترامب يصفها سابقا بأنها "النجم الصاعد" للحزب الجمهوري. وكتبت صحيفة "Politico" أن مؤيدة الرئيس السابق لديها مختلف "نظريات المؤامرة".

#الكونغرس الامريكي #عزل بايدن #ترامب

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