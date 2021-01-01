مطالب إسرائيلية لأمريكا بتخفيف الضغط على السعودية

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن لإسرائيل مصلحة ضرورية في الحفاظ على استقرار المملكة العربية السعودية.



وبحسب التقرير الذي أعده أبرز معاهد الأبحاث الإسرائيلية في جامعة تل أبيب، امس الخميس، إن لإسرائيل مصلحة واضحة بالحفاظ على استقرار ومكانة السعودية، في وقت وصف فيه التقرير السعودية بأنها محاطة بتهديدات متصاعدة، من البحر والبر والجو والفضاء السيبراني.



وطالب التقرير القيادة الإسرائيلية، بالعمل من أجل تخفيف ضغوط الإدارة الأمريكية الحالية على السعودية، في ظل تزايد الانتقادات في الحزب الديمقراطي لممارسات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.



وأشار التقرير، إلى أن موقع السعودية الجغرافي يتميز بكثرة الجبهات والحدود الطويلة والمخترقة، وقوات أمن المملكة تواجه في الوقت نفسه عددا كبيرا من مراكز التهديد.