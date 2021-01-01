  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة تكشف سبب زيارة رئيس المخابرات المصرية تل أبيب ورام الله

الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف سبب زيارة رئيس المخابرات المصرية تل أبيب ورام الله



القاهرة /سما/

 كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة ، الوزير عباس كامل ، بزيارة رام الله وتل أبيب لدفع جهود السلام.

وذكر موقع “بوابة الأهرام” الإلكترونية اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان إسرائيل عن اعتراض قذيفة صاروخية محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه سديروت في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت هذه أول مرة يتم فيها إطلاق قذيفة من غزة منذ إعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 أيار الماضي .

فيما ذكر الاعلام العبري ان كمال زار تل ابيب لبحث تهدئة طويلة الامد مع قطاع غزة .

#عباس كامل #المخابرات المصرية #الفلسطينيين #مصر #الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي سابق يكشف سبب عدم رد الجيش على صواريخ غزة..

المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

صحيفة إسرائيلية: كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها “مالاً قطرياً”؟

لهذا السبب .. اسرائيل لم ترد على صاروخ غزة وستدخل غدا مواد بناء وبضائع اخرى للقطاع

هآرتس تكشف.. قادة الحكومة الاسرائيلية وصلوا غلاف غزة خلسة

بالفيديو : عناصر طالبان يثيرون الجدل من داخل مدينة ملاهي في العاصمة كابل

المقاومة تتحسّب لـ«غدر» إسرائيلي وسط اتصالات مكثفة مع الاحتلال عبر الوسطاء ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس المخابرات المصرية..

مصادر لـ"سما": الساعات القادمة حاسمة في معركة رفع الحصار عن غزة

القوى توجه رسالة للاحتلال: ما لم تأخذه بالعدوان والقصف لن تحصل عليه عبر الحصار والاغلاق

نتنياهو يكشف : رفضت مقترحًا أميركيًا لتطبيق “النموذج الأفغاني” على الفلسطينيين

اضراب تجاري شامل في طولكرم احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء واحتجاجات ليلية متواصلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية