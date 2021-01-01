صحيفة تكشف سبب زيارة رئيس المخابرات المصرية تل أبيب ورام الله

القاهرة /سما/

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة ، الوزير عباس كامل ، بزيارة رام الله وتل أبيب لدفع جهود السلام.

وذكر موقع “بوابة الأهرام” الإلكترونية اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان إسرائيل عن اعتراض قذيفة صاروخية محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه سديروت في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت هذه أول مرة يتم فيها إطلاق قذيفة من غزة منذ إعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 أيار الماضي .

فيما ذكر الاعلام العبري ان كمال زار تل ابيب لبحث تهدئة طويلة الامد مع قطاع غزة .