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في رسالة عبر اللاسلكي..

القسام: لن نصمت طويلاً على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد

الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: لن نصمت طويلاً على الحصار ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "مفزاك راعام" العبري، اليوم الأربعاء، أن عناصر الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب القسام عبر اللاسلكي يشنون حربًا نفسية ضد الجيش الإسرائيلي من خلال تعميم لهم عبر اللاسلكي، وجهوا فيه رسالة قالوا فيها: نقول لكم أيُّها العدو بالمختصر أفعالنا تسبق أقوالنا وصواريخنا في مرابضها جاهزة تنتظر القرار".

 
وأضافوا: "أيُّها العدو الغاصب الجبان لن نصمت طويلاً على هذا الحصار الظالم الجاهل بحق أهلنا وشعبنا داخل القطاع".
 
وفي رسالة لبينيت قالوا: "نقول للعدو الغاصب الجبان وبالتحديد لـ بينت ومن خلفه نقول للاحتلال بكل ثبات ووضوح، إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا، وأيادينا على الزناد، ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد".

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