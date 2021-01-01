المتحدث باسم طالبان لقناة عبرية : نريد علاقات طيبة مع العالم ولا تعاون مع حماس

وكالات

​ بعد سيطرة طالبان على أفغانستان ، نقل متحدث باسم التنظيم رسالة مطمئنة من خلال مقابلة أجرتها قناة كان العبرية واضاف: "لا يجب أن يخاف الناس ويهربوا . تطبيق الشريعة لا يعني أن الناس سيموتون ولكن سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار ".

وقال سهيل شاهين أن خطتهم هي إنقاذ الشعب الأفغاني دون الإضرار بحياة الإنسان.

وتابع قائلا: "لا أفهم سبب فرار الناس . "في الماضي ، قاتلنا الأمريكيون لمدة 20 عامًا. كان احتلالًا لم يكن يريده الشعب الأفغاني - أراد الشعب الحرية وليس القمع".

وبالنسبة لموقف طالبان تجاه الأقليات في أفغانستان ، بما في ذلك اليهود الموجودين في كابول آخر يهودي بقي في كابول قال سهيل "لا أعرف آخر يهودي" ، لكنه أكد: "نحن لا نؤذي الأقليات. هناك سيخ وهندوس في البلاد ، ويمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية".

وفيما يتعلق بالتعاون مع حركة حماس نفى سهيل أي تعاون مع حماس مضيفا: "إذا هنأتنا حماس بالحرية وإنهاء الاحتلال فلا بأس ، لكن لا تعاون لنا مع حماس في أي منطقة.