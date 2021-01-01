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دراسة: تناول الخبز الأبيض لا يزيد الوزن

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: تناول الخبز الأبيض لا يزيد الوزن



وكالات / سما /

لصت دراسة جديدة إلى أن تناول “الكربوهيدرات سريعة الامتصاص” مثل الخبز الأبيض، لا يتسبب في زيادة الوزن مثلما كان معتقداً.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد فحص الباحثون التابعون لجامعة ولاية أريزونا 35 دراسة قائمة على الملاحظة جمعت بيانات مما يقرب من مليوني بالغ، وأكدوا أن هذه الدراسات “كشفت عن عدم وجود فروق ثابتة في مؤشر كتلة الجسم بين الأشخاص الذين يتناولون الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض، والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات والأرز البني، والتي كان يُعتقد سابقاً أنها مثالية لفقدان الوزن واتّباع نظام غذائي صحي”.

كما أوضح الباحثون أن ارتفاع المؤشر الغلايسيمي في طعام بعينه لا يعني بالضرورة أنه يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

والمؤشر الغلايسيمي هو المؤشر المستخدم لتصنيف الكربوهيدرات على مقياس من 0 إلى 100 وفقاً لكيفية تأثيرها على نسبة السكر في الدم بعد ساعتين من تناولها.

ومن المعروف أن الكربوهيدرات سريعة الامتصاص لديها مؤشر غلايسيمي مرتفع. وقال فريق الدراسة: “كان يُعتقد سابقاً أن الأطعمة التي تحتوي على مؤشر غلايسيمي مرتفع تعزز تخزين الدهون وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة. إلا أننا وجدنا أن هذا الأمر غير صحيح تماماً”.

وأضافوا: “وجدت دراستنا أن الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر الغلايسيمي لم تكن بشكل عام أفضل من الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع في تقليل وزن الجسم أو الدهون في منطقة الخصر على وجه الخصوص. في الواقع، كان لعوامل مثل العمر والجينات والنشاط البدني وحساسية الأنسولين ومؤشر كتلة الجسم تأثير أكبر على وزن الجسم والدهون ومحيط الخصر”.

وأشار فريق الدراسة إلى أن نتائجهم كشفت أن قيمة المؤشر الغلايسيمي للأرز البني تتراوح من 48 إلى 87، فيما تتراوح قيمته في الأرز الأبيض من 17 إلى 94.

وتم نشر الدراسة الحديثة في مجلة Advances In Nutrition العلمية الأسبوع الماضي.

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