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السلطة الفلسطينية ليست طرفًا فيه..

اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

الإثنين 16 أغسطس 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

 
وكشفت القناة، أنه في هذه المرحلة لن يتم تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا، بعد منعها لأكثر من ثلاثة أشهر.
 
وقالت مصادر فلسطينية لقناة "كان": إنه من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي بين قطر والأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن الأسر المحتاجة في غزة ستتمكن من سحب 100 دولار باستخدام بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، في حين لن تكون السلطة الفلسطينية طرفًا في الاتفاقية.
 
وأشارت القناة إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على موافقة البنوك الفلسطينية بتحويل الأموال إلى قطاع غزة خوفًا من توجيه دعاوى قضائية لها "بتمويل الإرهاب".

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