كاميلا هاريس: أمريكا اكبر وأهم حليف لدولة اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة كاميلا هاريس في حديثها مع الرئيس الاسرائيلي يتسحاق (بوجي) هرتسوغ عن دعم بلادها لإسرائيل وشددت على التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل وبالوقوف الى جنبها، وناقش الطرفان أهمية تعميق العلاقات بين البلدين، وأعربت هاريس عن دعم الولايات المتحدة لمزيد من التطبيع والحوار بين إسرائيل وجيرانها.

جاء ذلك خلال محادثة عبر الهاتف لتقدم له التهاني بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

وشدد الزعيمان في نهاية المكالمة الهاتفية على ان الولايات المتحدة هي اكبر وأهم حليف لدولة اسرائيل في العالم وان العلاقات بين البلدين وبين أبناء الشعبين هي متينة للغاية. وتحدث الرئيس هرتسوغ عن المخاطر المترتبة على مظاهر اللاسامية الاخذة بالازدياد مشيرًا الى اهمية اتخاذ خطوات عملية للقضاء على تلك المظاهر .

ويفيد مراسلنا أن هاريس مدحت الإجراءات التي اعلنت عنها اورشليم القدس بشأن مواجهة ازمة تغير المناخ ووضع حلول لمشكلات شح المياه في الشرق الأوسط.