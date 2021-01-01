كشف حقيقة عثور شخص على جثة طفلة مصرية دُفنت حية

وكالات / سما /

قالت أجهزة وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عثور شخص على جثة طفلة مختفية منذ 9 أعوام بعد أن دُفنت حية.

وكان أحد الأشخاص قد نشر خبرا حول العثور على الطفلة التي دفنت حية، وفقا لروايته، إثر خلافات على قطعة أرض بمنطقة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، حيث لم يتم تحرير أي محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته، بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته.