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فيديو.. برشلونة يُتوج بكأس خوان جامبر بعد هزيمة يوفنتوس بثلاثية

الإثنين 09 أغسطس 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يُتوج بكأس خوان جامبر بعد هزيمة يوفنتوس بثلاثية



وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في الفوز ببطولة كأس خوان جامبر الودية بعد الفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مُباراة جيدة من جانب الكتلان.

فوز الكتلان تحقق على أرض ملعب يوهان كرويف في برشلونة، وذلك بفضل ثلاثة أهداف سجلهم ممفيس ديباي في الدقيقة 3، ومارتن برايثوايت في الدقيقة 57، وريكي بوتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمُباراة.

هدف ديباي جاء بعد أن استغل كرة بينية رائعة من الشاب يوسف ديمير، لينطلق بسرعته مُنفرداً بحارس اليوفي، ليُسكن الكرة الشباك بمهارة كبيرة.

فيما جاء هدف برايثوايت بعد أن استغل كرة عرضية ملعوبة من ركلة ركنية ليُسكنها الشباك بمهارة عالية برأسه مُسجلاً الهدف الثاني للفريق.

واختتم ريكي بوتش ثلاثية الكتلان بهدفٍ رائع بتسديدة مُتقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الأول الذي لعبه بالكامل، ولكن لم يُقدم الدون المستوى المُتوقع منه ليخرج ويلعب بدلاً منه مع بداية الشوط الثاني الشاب ديان كولوسيفسكي.

وتأتي المُباراة في إطار استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، ويأمل الفريقان أن ينجحا في تجاوز خيبات الموسم الماضي.

#برشلونة #يوفنتوس #كأس خوان جامبر

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