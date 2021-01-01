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الرملة: إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل

الجمعة 06 أغسطس 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل



القدس المحتلة / سما /

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء في مدينة الرملة، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 10:17 حول إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بالرملة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في القسم العلوي من جسده”.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى “أساف هروفيه” وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات الاسرائيلية وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#اصابة شاب #حادث عمل #مدينة الرملة

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