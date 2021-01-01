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معاريف : "رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الاسرائيلي كثيرا "

الجمعة 06 أغسطس 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : "رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الاسرائيلي كثيرا "



ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة  أن "رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الاسرائيلي كثيرا.

واوضحت الصحيفة ان التقديرات كانت تشير الى أن حزب الله لن يرد على الغارة الإسرائيلية في لبنان وعلى عمليات ضد تنظيمات فلسطينية.

كما أنه لم تكن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن حزب الله يستعد لإطلاق قذائف صاروخية مضيفة ان "حزب الله أعطى الإجابة صباح اليوم. هذه قصة أخرى".

وكان  حزب الله  تبنى قبيل ظهر اليوم إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا وقال انها ردا على غارات إسرائيلية بمواقع مفتوحة جنوبي لبنان ليلة الخميس الماضي

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