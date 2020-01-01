حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم في أولمبياد 2020

طوكيو/سما/

أصبحت سوريا سابع دولة عربية يرفع علمها على منصات التتويج بعد منافسات اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان.

وأسفرت منافسات اليوم الأربعاء (اليوم الثاني عشر) من منافسات أولمبياد "طوكيو 2020" عن ميداليتين عربيتين، ذهبت واحدة إلى مصر، واخرى إلى سوريا، وهي الأولى لها في هذه الألعاب.

وحقق الرباع السوري معن أسعد (27 عاما) انجازا كبيرا بفوزه ببرونزية رفع الأثقال، لفئة وزن فوق 109 كغم للرجال، برفعه 424 كغم بالمجموع (190 كغم خطفا، و234 كغم نترا).

كما أحرز المصري محمد إبراهيم السيد "كيشو" (23 عاما) الميدالية البرونزية أيضا، في رياضة المصارعة لفئة وزن 67 كغم للرجال، على حساب منافسه الروسي أرتيوم سوركوف بنتيجة (1-1)، حيث كان التعادل لصالحه بعدما كان متأخرا، في مواجهة تحديد المركز الثالث.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021:

1- قطر – برصيد ميداليتين

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- المغرب - ميدالية ذهبية توج بها سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

4- الأردن - ميدالية فضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

5- مصر – ثلاث ميداليات

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك،

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"

6- الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

7- سوريا - ميدالية برونزية حصل عليها الرباع السوري معن أسعد.