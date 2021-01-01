  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تراجع الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

الأربعاء 04 أغسطس 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع الحالة الصحية لدلال عبد العزيز



وكالات / سما /

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، موضحاً: “الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة”.

وقالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إنّ حالتها آخذة في التراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، موضحة أنّ تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر: “الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى”.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة أخبار اليوم المصرية، أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز تأثرت بشدة في الأيام الماضية، ما تسبب في فقدانها الوعي بشكل كامل في بعض الأحيان، كما أنّها لم تتحمل نقلها من السرير إلى كرسي متحرك، كما تستخدم بعض الأجهزة لمساعدتها على التنفس بسبب تراجع قدرة رئتيها على التنفس بصورة طبيعية.

وأكد الاعلامي رامي رضوان، في تصريحات صحفية على أن الأخبار المنتشرة حول أن دلال عبد العزيز تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليست كبيرة، معلومات غير دقيقة ولا صحة لها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز كان مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وكان من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

#دلال عبد العزيز

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تزعم: لهذا السبب ترفض بنوك السلطة الفلسطينية بغزة صرف المنحة القطرية ..

حملة استقالات جماعية في فتح بطولكرم

طالع .. الاحتلال يوافق على تصدير واستيراد عدد من السلع الجديدة من والى غزة

موقع اسرائيلي: صبرُ حماس بخصوص المنحة القطرية بدأ ينفد!

صحيفة عبرية: ماذا لو ارتبط إطلاق الصورايخ إلى إسرائيل بتوجيهات من “حزب الله” أو السنوار؟

تنظيم فلسطيني يقف خلف اطلاق الصواريخ .. يدلين: هناك الكثير الذي سيخسره حزب الله

النخالة : ما حصل في معركة "سيف القدس" كان انجازا وليس انتصارا ..

الأخبار الرئيسية

صحيفة: صبر حماس بدأ ينفذ واسرائيل قد تتراجع عن شروطها بِشأن المنحة

5

صحيفة عبرية: ماذا لو ارتبط إطلاق الصورايخ إلى إسرائيل بتوجيهات من “حزب الله” أو السنوار؟

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون

لبنان

اجتماع ثلاثي في الناقورة لممثلين عن اسرائيل ولبنان وقائد اليونيفيل.. اليك تفاصيله

القدس

"جيروزاليم بوست": الشرق الأوسط هو موطن الفلسطينيين أيضاً!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية