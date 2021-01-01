تراجع الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وكالات / سما /

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، موضحاً: “الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة”.

وقالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إنّ حالتها آخذة في التراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، موضحة أنّ تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر: “الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى”.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة أخبار اليوم المصرية، أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز تأثرت بشدة في الأيام الماضية، ما تسبب في فقدانها الوعي بشكل كامل في بعض الأحيان، كما أنّها لم تتحمل نقلها من السرير إلى كرسي متحرك، كما تستخدم بعض الأجهزة لمساعدتها على التنفس بسبب تراجع قدرة رئتيها على التنفس بصورة طبيعية.

وأكد الاعلامي رامي رضوان، في تصريحات صحفية على أن الأخبار المنتشرة حول أن دلال عبد العزيز تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليست كبيرة، معلومات غير دقيقة ولا صحة لها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز كان مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وكان من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان ومن إخراج أحمد خالد موسى.