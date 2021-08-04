كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد

غزة / سما /

أعلنت كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في ال/التحاق بها للعام الدراسي 2021- 2022م, في برنامجي البكالوريوس والدبلوم, والذي بدأ اليوم الأربعاء الموافق 4/8/2021م, وينتهي يوم الخميس الموافق 19/8/2021م.

وقال مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف وعميد الكلية د. شكري الطويل :"أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين بالالتحاق في الكلية أبرزها القبول في برنامج بكالوريوس الدعوة الإسلامية والقراءات القرآنية من معدل (65%) فما فوق, في حين أن القبول في برنامج دبلوم الدراسات الإسلامية من معدل (50%) فما فوق".

وأوضح أن هناك امتيازات خاصة في الكلية سيتم منحها للطلبة الحاصلين على الامتياز في الثانوية العامة من خلال تقديم منحة مالية بقيمة (100) دولار, طالما حافظوا على درجة الامتياز في المعدل الفصلي, بالإضافة لتعيين أوائل الطلبة الخريجين بعقود وظيفية خاصة لمدة عام في الوزارة.

كما وأشار الطويل الى أن الأولوية في التسجيل لخريجي الثانوية العامة الجدد الذين لا تزيد أعمارهم عن (18) عاماً, وضرورة أن يجتاز المقابلة الشخصية, منوهًا الى أن العدد سيكون محدودًا والأولوية للمعدلات الأعلى.

ودعا الطويل الطلبة الراغبين بالتسجيل التوجه الى مقر الكلية الكائن في دير البلح شرق مستشفى شهداء الأقصى وفرع الكلية بمعهد عبد المحسن حمودة الشرعي في بيت لاهيا – شارع المنشية غرب مدينة بيسان, مع اصطحاب صورة شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة الميلاد وصورة شخصية عدد (2) مقاس (4×6).

وأوضح أن كلية الدعوة هي كلية جامعية حكومية معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي, حيث يتم فيها الدراسة بشكل مجاني وتتكفل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالإنفاق عليها, ويقوم بتدريس الطلبة نخبة من ذوى الكفاءة والاختصاص من حملة الشهادات العليا.