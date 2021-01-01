رام الله/سما/

نشرت وكالة "سما " الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ملف تحميل نتائج الثانوية العامة توجيهي 2021 في الضفة الغربية.

تحميل ملف نتائج توجيهي 2021 في الضفة الغربية اضغط هنا حيث بإمكان الطلبة معرفة نتائج توجيهي من خلال الاسم ورقم الجلوس.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن نسبة النجاح في المحافظات الشمالية في الثانوية العامة بالفرع العلمي 89.1 % والفرع الريادة والأعمال 70.8 % والفرع الأدبي 67.9% والفرع الصناعي 69.8%.

ويأتي إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة 2021 في فلسطين، في أجواء شديدة الحذر مع تفشي فيروس كورونا في كل محافظات فلسطين وظهور الطفرات الجديدة من الفيروس.