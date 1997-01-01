اختيار المخدة الصحية للرقبة وكيفية تنظيفها بسهولة

إن طريقة ترتيب المخدات على السرير يعطي شكل أجمل للسرير و نوع من التغير و التجديد لغرفة النوم، و لإعطاء الغرفة منظر كغرف الفنادق في ترتيبها يمكن تفصيل مفرش السرير و الستارة من نفس لون المخدة، كما أن استخدام المخدات الصغيرة الملونة على السرير يعطيه منظرا متجددا وجميلا، ايضا يمكنك اختيار ألوان مناسبة وفي نفس الوقت مختلفة عن لون المفرش قليلا حتى تتمايز الألوان و أختاري ألوان متناسقة مع مفرش سريرك و ديكور غرفتك.

النوم الجيد ليلاً يعني بداية جيدة لصباحك ويومًا أفضل، لذلك تعتبر المخدات المريحة والصحية مصممة لتمنح رأسك ورقبتك وكتفيك الدعم المناسب لتحصل على الراحة التي تحتاجها كل ليلة، حيث ان اغلب مشاكل آلام الرقبة والظهر والارق واحيانا الصداع بسبب المخدات الغير مريحة.

مهما كانت طريقتك في النوم، على ظهرك أو جنبك أو بطنك، أو إذا تقلبت بين الأوضاع، يمكنك العثور على مخدة مريحة من متجر لبادة لمساعدتك على النوم بعمق والاستيقاظ منتعشًا.

السرير يحتاج لمخدة واحدة أساسية للنوم، حتى إذا كان السرير لزوجان، فاحرصي أن يكون على كل سرير مخدة كبيرة واحدة، حيث يعود عدد هذه المخدات إلى تفضيلات الأشخاص و حجمها، فهناك أشخاص لا تفضل مخدات كثيرة على السرير فتكتفي بمخدة جانبية واحدة، وهناك أشخاص يفضلون مخدتان جانبيتان خاصة إذا كان السرير لشخصين، وهناك بعض الأشخاص يستغنون عن المخدات الجانبية تماما مقابل مخدات النوم الأساسية، ايضا إذا كانت المخدة صغيرة جدا يمكن الاستعانة بأربعة أو خمسة مخدات منها، أما إذا كانت متوسطة الحجم فثلاثة منها تفي بالغرض.

وليس معنى أن هذه المخدات للنوم أن يكون مظهرها تقليدي أو ممل، بل يمكن إضفاء الحيوية عليها من خلال الحواف الملونة أو التفاصيل المطرزة الزخرفية، حيث ان الهدف الأساسي من هذه المخدات هو زخرفة السرير، فمجموعة من المخدات الصغيرة الملونة تتماشى مع ديكور وتصميم الغرفة والسرير قد يعطي لها مظهرا رائعا خاصة مع تنسيقها مع البطانية أو اللحاف أو مفرش السرير.

كما ان أغطية المخدات مهمة جدا حتى لا تضطرين إلى غسل المخدات في فترات قليلة، بل احميها بهذه الأغطية من الأتربة والعرق والبقع والماكياج، وهناك طرق فعالة لتنظيف أغطية المخدات بسهولة منها :

إذا كانت هناك بقع على أغطية الوسائد، يمكنك إزالتها عن طريق ملء الحوض بالماء الساخن جدا، ثم أضيفي ربع كوب منظف ممزوج بصودا الخبز، ثم افركي الخليط على أغطية المخدة. افركي كل غطاء من المخدة في يد جيدا، ثم افركيه بعكس الاتجاه، وكرري هذه العملية عدة مرات. انقعي المخدة في الماء الساخن لمدة 1-2 ساعة، ثم اشطفيها جيدا. الآن، اغسليها بالطريقة المعتادة خلال دورة الغسيل العادية بالماء الساخن باستخدام المنظفات المعتادة، ثم جففيها.

ولكي تتجنبي الاتساخ السريع لأغطية الوسائد، هناك عدة نصائح يمكن أن تساعدك في ذلك

و هي استخدام الخل مع مبيض مؤكسج عند غسل البياضات، فالكلور لا يزيل الشحوم جيدا ويجب ألا يخلط مع الخل. نظفي أغطية الوسائد يوميا من الأتربة وما يعلق بها من عرق وزيوت ومكياج، ويفضل تغييرها باستمرار.

علاقة المراتب باختيار المخدات:

تذكر أن المراتب تؤثر على إختيارك للمخدات ، لو كانت مرتبة سريرك صلبة اختار مخدات مرنة حتى تاخد شكل رأسك عند النوم عليها ، أما لو كانت المرتبة مرنة حاول تختار مخدة صلبة حتى تحمى رأسك ورقبتك من كثرة الانحناءات