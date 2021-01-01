إدارة اتحاد الشرطة تعقد اجتماعاً معنوياً لفريق كرة الطاولة

غزة / سما /

عقدت إدارة نادي اتحاد الشرطة الرياضي في غزة، اجتماعاً مع الفريق الأول لكرة الطاولة، الذي يستعد للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الثانية للعبة خلال الأيام القادمة.

وحضر الاجتماع، العميد إيهاب مهنا رئيس النادي ومدير عام الشرطة لشؤون الإدارات، والعميد علي النادي نائب رئيس النادي، إضافة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ولاعبي الفريق الأول لكرة الطاولة.

وطالب العميد مهنا لاعبيه في حديثه من اللاعبين، ببذل أقصى مجهود لديهم من أجل الظهور بشكل مميز في بطولة الدوري، والصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكد مهنا، للاعبي الفريق الأول أن إدارة النادي ستوفر كل الإمكانيات للاعبين، من أجل الظهور بشكل قوي في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في البطولة، ورفع اسم نادي اتحاد الشرطة على منصات التتويج.

بدوره قال العميد علي النادي، إن إدارة النادي ستقف جانباً إلى الفريق الأول لكرة الطاولة، وستعمل على توفير سبل الراحة لديهم، من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

وشدد النادي على أن إدارة النادي لن تبخل بمتابعة كافة الفرق الرياضية في اتحاد الشرطة، مؤكداً على ضرورة رفع اسم نادي اتحاد الشرطة في سماء الرياضة الفلسطينية، شاكراً جهد الجميع في رفع اسم وشأن النادي خلال السنوات القليلة الماضية.

يشار إلى أن فريق كرة الطاولة في نادي اتحاد الشرطة نجح بالصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية في دوري الطاولة، ويسعى لتكرار الإنجاز والصعود لدوري الأولى، إذ يمتلك الفريق لاعبين على مستوى عالي في اللعبة.