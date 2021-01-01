ريال مدريد يحد سعر بيع فيرلان ميندي

وكالات / سما /

قرر نادي ريال مدريد الإسباني بيع لاعبه الفرنسي فيرلان ميندي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحدد المبلغ الذي يريد الحصول عليه من أي فريق يرغب في الحصول على بطاقته في الفترة الحالية.

ويواصل النادي الملكي عملية التخلص من لاعبيه الزائدين عن الحاجة في الميركاتو الصيفي، بعدما استغنى عن خدمات الثنائي سيرجيو راموس ورفاييل فاران برحيلهما إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب.

ولا يمانع الميرينجي فكرة التخلي عن أي لاعب في الفريق هذا الصيف، ومع امتلاك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 27 لاعباً في قائمة الفريق، يسعى النادي لتقليص قائمة اللاعبين إلى 23 أو 24 لاعباً.

ووفقاً لصحيفة إيه بي سي الإسبانية فإن ميندي من اللاعبين الذين يرغب الريال بالفعل في التخلص منهم، وحدد بالفعل سعر بيعه عند 50 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي لا يمانع فكرة سماع العروض من الأندية الأخرى الطامحة في ضم الظهير الأيسر الفرنسي بشرط أن تبدأ من المبلغ المذكور.

ويظن الريال أن ميندي، بجانب النرويجي مارتن أوديجارد، من أفضل صفقات البيع التي يمكن للنادي إبرامها هذا الصيف بالنظر لمستويات اللاعب وسنه وادائه في الفترة الماضية.