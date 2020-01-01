السباحة الفلسطينية دانيا نور تودع "أولمبياد طوكيو 2020"

طوكيو/سما/

حلت السباحة دانيا نور، في المركز الأخير في مجموعتها، وسجلت زمنا قدره 30.43 ثانية بفئة منافسات سباحة 50 متر حرة، حيث حسنت رقمها السابق بثلاثة أجزاء من الثانية.

وكتبت دانيا على صفحتها على الفيسبوك " لقد انتهت قبل قليل مشاركتي في اولمبياد طوكيو 2020 وقد حصلت على رقم شخصي دولي جديد 30.43 ثانية، كل ذلك بمجهودي الشخصي وبدعم عائلتي ومدربي وجميع محبي، أشعر بالفخر أنني شاركت في هذه الأولمبياد القاسية بالرغم من الوباء ومن أوضاع وطني الصعبة، سعيدة بهذه التجربة التي أريدها نقطة انطلاق لمسيرتي في رياضة السباحة نحو اولمبياد باريس 2024، قد تكون المسافة في الماء بيني وبين المركز الأول عالمياً هي 6 ثوانٍ فقط ولكنني أدركت أن المسافة بين إمكانات الدول هي مئات السنين، وأن رفع العلم الفلسطيني مهمة لا يدركها من يعيش بحرية. كل الحب لكم.

وتختتم فلسطين مشاركتها يوم غد السبت، بمشاركة الرباع محمد حمادة في منافسات رفع الأثقال بفئة 96 كغم، عند الساعة 5:50 دقيقة صباحا بتوقيت فلسطين.

والرقم الشخصي للرباع حمادة هو 312 كيلو جرام، بواقع 141 خطف و171 نطر.

وكان السباح يزن البواب قد ودع الأولمبياد، يوم الثلاثاء الماضي، بعد مشاركته بمنافسات سباحة 100 متر حرة، وكذلك لاعب الجودو وسام أبو ارميلة الذي شارك بفئة تحت 81 كغم.