العداءة الفلسطينية هناء بركات تودع أولومبياد" طوكيو 2020"

طوكيو/سما/

ودعت العداءة الفلسطينية هناء بركات القادمة من الولايات المتحدة اولمبياد طوكيو فجر اليوم بعد أن حلت خامسة في مجموعتها الخاصة بسباق العدو لمسافة 100 متر.

وقطعت بركات مسافة السباق في 12:16 ثانية لتحصل على رقم وطني جديد بعد أن كان رقمها السابق 12:24 ثانية .



وسبق للعداءة الفلسطينية ان شاركت في عدة بطولات بالجامعات الأمريكية، إلى جانب تمثيلها فلسطين في البطولة العربية 22 التي جرت بتونس.

وتبلغ بركات من العمر 21 عاما وهي من مواليد الاول من ايلول 1999 وتعيش في لوس انجليس الاميريكية .

وتأهلت عن مجموعتها كل من جوليا لويد من انتيغوا وبربادوس التي قطعت المسافة ب11:55 ثانية واسميني سيمواكا من مالاوي (11:76 ث) والفين ثوربويري من اندونيسيا (11:89 ث).



وتشارك اليوم ايضا عند الساعة 13:28 دقيقة بعد الظهر بتوقيت القدس السباحة دانية نور في سباق 50 متر حرة .