بالصور: السعودية تعلن نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة محيمود

الرياض/سما/

أعلنت السعودية نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، التي أجريت لها اليوم (الخميس)، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بـ«مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال» في «مدينة الملك عبد العزيز الطبية» بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وعبّر المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبد الله الربيعة، عن سعادته «بهذا الإنجاز ونجاح العملية في وقت قياسي»، مبيناً أن «الفريق استطاع إنهاء العملية قبل وقتها المحدد بـ45 دقيقة بكل سلاسة، حيث استغرقت 7 ساعات و45 دقيقة، واشتملت على 8 مراحل، وشارك فيها 25 طبيباً واختصاصياً، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض».



وبيّن أن العملية بدأت بمرحلة التخدير، حيث قام فريق التخدير بقيادة الدكتور نزار الزغيبي بإعطاء الأدوية للمريضة وإدخال الأنابيب التنفسية والوريدية والشرايينية والرقابية لضمان متابعة الحالة بدقة. تلتها المرحلة الثانية؛ إذ قام فريق جراحة المسالك البولية بقيادة الدكتور فايز المدهن بإجراء المناظير التشخيصية للجهاز البولي والتناسلي. تلتها المرحلة الثالثة وهي تعقيم وتجهيز المواقع الجراحية. وعقب ذلك بدأت المرحلة الرابعة بفتح الجلد والأغشية من قبل جراحة التجميل بقيادة الدكتور عبيد المشعل؛ حيث جرى إعداد الجلد والأغشية من الأطراف المتطفلة للمساعدة في تغطية الفراغ بعد الفصل.



وأضاف الدكتور الربيعة أن المرحلة الخامسة كانت فصل الحوض والأطراف الطفيلية وتعديل الحوض، وشارك فيها فريق جراحة العظام للأطفال بقيادة الدكتور أيمن جوادي. ثم عاد فريق جراحة المسالك البولية للأطفال لإتمام المرحلة السادسة وإعادة فصل وترميم الاشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي. تبعتها المرحلة السابعة لدراسة الأمعاء وإيجاد فتحة إخراج مؤقتة للقولون من قبل فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور محمد النمشان، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة (الثامنة) شارك فيها الفريق الجراحي بمعظم الطواقم في إعادة الترميم وإقفال الفراغ الناتج عن الفصل. وبنهاية العملية؛ جرت تغطية الجراح ونقل الطفلة عائشة إلى وحدة العناية المركزة للأطفال، متابعاً: «في إنجاز جديد؛ استطاع الفريق الطبي إفاقة الطفلة عائشة ورفع أجهزة التنفس الصناعي في غرفة العمليات، مما مكنها من التفاعل معه، لترسم ابتسامة شكر لقيادة وشعب هذا الوطن المعطاء».



وأكد أن «هذه العملية تعدّ الإنجاز الوطني الخمسين ضمن (البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية) الذي امتد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ حيث جرت دراسة 117 حالة من 22 دولة عبر 3 قارات حول العالم»، لافتاً إلى أن «هذا البرنامج الوطني الطبي العلمي الإنساني يحظى برعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة في التقدم الصحي والعلمي ضمن (رؤية المملكة 2030).

















