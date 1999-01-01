بعد عودته الى الأردن..الوليد مقداد نجم طيور الجنة يفاجئ جمهوره باستعداده لزفافه

وكالات

بدأ الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة الاستعداد لدخول القفص الذهبي بعد أقل من شهر بعد أن أعلن عودته إلى الأردن برفقة خطيبته نور من أجل التحضير لإقامة حفل الزفاف.

الوليد مقداد يستعرض منزل الزوجية

شارك الوليد مقداد عبر حساب قناة "عصومي ووليد" على يوتيوب فيديو يستعرض فيه منزل الزوجية الذي سيسكن به بشكل مؤقت مع عروسه نور.

وقال الوليد مقداد من خلال فيديو له مع شقيقه المعتصم ووالده خالد مقداد ووالدته مروة حماد وخطيبته نور، إن المنزل مؤقت للمكوث فيه بعد حفل الزفاف وقبل السفر، موضحا أنه هدية من عم العروس لهما، واستعرض خلال الفيديو فخامة المنزل.

خطيبة وليد مقداد

حيث أعلن الأب والمسؤول عن العائلة أنهم يستدعون للسفر إلى الكويت وذلك للاستمتاع بأجواء الربيع هناك، كما أنهم أجروا مكالمة مميزة مع أهل الكويت في ظل حماس واسع من جميع أفراد العائلة وسعادة غامرة طغت على الجميع مع انتظار الجمهور للإعلان عمن سيتحدثون إليه في الكويت.

لتظهر على الشاشة نور خطيبة وليد مقداد في أول ظهور لها حيث أكد عصومي أن وليد نسق مع نور قبل ظهورها أمام الجمهور وأعدوا معاً هذه المفاجأة للجمهور، وحرصت نور على الترحيب بالجمهور بطريقة بسيطة وكأنها تشعر بالخجل من الموقف عموماً والتواجد أمام الكاميرا.

كما حاول الأب المزاح مع نور وسألها إذا كانت ستتخرج في نهاية هذا الفصل الدراسي في حين أن وليد سوف يتخرج من الجامعة بعد 4 سنوات وسط ضحكات عالية من الجميع، ليرد عصومي مؤكداً أن نور سوف تتخرج أولاً وتُدرس أيضاً لوليد وعصومي حتى ينجحوا ويتخرجون أخيراً.

موعد زواج وليد وخطيبته نور

مع بداية العام كانت قد انتشرت الكثير من الأخبار حول انفصال وليد عن خطيبته نور غسان إلا أن الصفحات المتابعة لأخبار نجوم طيور الجنة حرصوا على نفي الخبر تماماً مشيرين إلى أن إطلاق هذه الشائعة ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل والضجة من قبل بعض المواقع.

جاءت هذه الشائعة بعد أيام قليلة من إعلان وليد أنه ينوي الزواج من خطيبته نور بعد انتهاء فيروس كورونا وخروج البلاد من العزل الصحي، وكان الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة خرج بفيديو مع شقيقه المعتصم مقداد يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد 1999 مثله أي أن لديها عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده أي أنها من العائلة

كما أجاب الوليد مقداد على السؤال المطروح بقوة وهو مكان حفل خطوبتهما، هل كان في الأردن أم الكويت؟ ليجيب أن الحفل أقيم في الكويت فهو يعيش هناك وكذلك عروسه كذلك رد الوليد مقداد عن السؤال المطروح عليه بكثرة وهو ما سر ارتباطه رسمياً رغم صغر عمره، فقال أن الرسول ص قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج، مشيراً إلى إيمانه بأن على أي شاب مقتدر مادياً ويستطيع أن يتزوج أن يقدم على هذه الخطوة بجانب أنه عن دراسة خطيبته نور، فقال إنها تدرس في الجامعة أدب عربي، داعياً الله أن يوفقها في هذا المجال الرائع.