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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة  بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت (69) إصابة جديدة.

وأجرت وزارة الصحة، 892 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت تعافي 113 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ، اجمالي تراكمي للمصابين 116108 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 900 حالة، واجمالي المتعافين 114115 حالة، واجمالي الوفيات 1093 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   336300جرعة، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 101337 شخص.

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