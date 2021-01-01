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مسألة وقت فقط

معاريف : التصعيد وشيك رغم تغيير جيش الاحتلال معادلة الرد في غزة

الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : التصعيد وشيك رغم تغيير جيش الاحتلال معادلة الرد في غزة



القدس المحتلة / سما /

بعد الحرب الأخيرة على غزة، غيرت إسرائيل معادلة الرد ، وخلافًا لما حدث في الماضي ، فقد هاجمت الطائرات باستمرار ردًا على إطلاق البالونات الحارقة التي تسبب حرائق في غلاف غزة.

ويستهدف الجيش الإسرائيلي حسب صحيفة معاريف حاليا هجمات على مستوى منخفض لا يؤدي إلى وقوع إصابات في الجانب الآخر. ومع ذلك ، بالمقارنة مع الماضي ، يعد هذا تغييرًا مهمًا في نمط الردود.

يرى البعض وفقا لصحيفة معاريف أنه لا ينبغي جر إسرائيل إلى التصعيد لأن البالونات هي في الواقع محاولة من قبل حماس لممارسة الضغط من أجل تحقيق تهدئة قطاع غزة - دون تصعيد ولكن سرعان ما قد تتدهور الأوضاع بسرعة بدون تحرك سياسي .

لكن المشاكل في غزة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وحدها. ومرة أخرى ، تقول معاريف على الرغم من تغيير المعادلة ، لم تتمكن إسرائيل بعد من الاستفادة من عملية "حرس الحائط" لتحقيق أهداف سياسية للاستقرار الأمني ​​في مواجهة قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن وتيرة التصعيد بطيئة، لكن الاتجاه - حتى لو كان التصعيد يزحف ببطء هذه المرة لذلك، وبدون تحرك سياسي إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل التصعيد.

بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاء حرب غزة ، وهي الفترة التي جرت خلالها محاولات للتوصل إلى انفراج في المفاوضات بشأن ملف تبادل الأسرى ، هناك أيضًا مجال للتساؤل - ما إذا كان ينبغي لإسرائيل ان تسعى جاهدة من أجل وسيط آخر ليأخذ زمام المبادرة من مصر. لانه إذا كانت إسرائيل تعتبر التوصل إلى تسوية غير مباشرة مع حماس مصلحة إسرائيلية ، فعليها التفكير بجدية في إدخال وسيط آخر في الصورة. حسب تقرير معاريف

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