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وزيرة الصحة: قرارات جديدة خلال الفترة القادمة لمواجهة طفرات كورونا

الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: قرارات جديدة خلال الفترة القادمة لمواجهة طفرات كورونا



رام الله / سما /

​ أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنه سيتم إصدار قرارات جديدة خلال الفترة القادمة، فيما يخص مواجهة الطفرات الجديدة من فيروس كورونا .

وأوضحت الكيلة خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن هناك اجتماعاً سيعقد غداً للجنة الوبائية، كما سيكون هناك اجتماعاً يوم الخميس القادم للجنة الوطنية لكورونا والتي تشمل كل الأطياف والشركاء في القطاع الصحي، وذلك في إطار نقاش الوضع الحالي والتخوفات من تفشي الطفرات الجديدة من كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات تمهيداً لإتخاذ قرار فيها وذلك حتى نمنع وصول هذه الموجة إلينا.

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