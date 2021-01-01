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شبان يضرمون النار في البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح

الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبان يضرمون النار في البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح



رام الله / سما /

-استطاع عدد من حراس الجبل " جبل صبيح " مساء الاثنين، من إضرام النار في عدد من البيوت المتنقلة الخاصة بالمستوطنين داخل البؤرة الاستيطانية في بيتا جنوب نابلس .

واستطاع الشبان الدخول الى البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح رغم وجود حراسة مشدده من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل البؤرة على مدار الساعه واضرموا النيران في عدد من المنازل المتنقلة التى وضعها المستوطنون وغادروا منها تحت اشتداد المواجهات والمقاومة الشعبية في المنطقة .

وأعلن مساء امس عن تمكن الشبان من إعطاب عجلات لدورية اسرائيلية في محيط البؤرة من قبل عدد من الشبان من خلال زرع مسامير حديدية على الطرق التى يسلكه جنود الاحتلال الإسرائيلي .

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