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جاهز لتولي هذه المهمة المقدسة..

شعث: الرئيس عباس أصدر مرسوماً بترشيحي لرئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"

الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: الرئيس عباس أصدر مرسوماً بترشيحي لرئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"



رام الله/سما/

قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والشؤون الدولية، الاثنين، إن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوماً بترشيحه لرئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات".

وأضاف شعث في تصريحٍ لتلفزيون"الشرق"، أن القرار بحاجة إلى مصادقة مجلس أمناء المؤسسة.

وأوضح أنه بموجب دستور المؤسسة، فإن "مرسوم الرئيس يتم عرضه على مجلس الأمناء، وإما أن يؤّمن على قرار الرئيس، وإما يرفضه، وهذا نادراً ما يحدث".

وأشار إلى أن مجلس أمناء "مؤسسة عرفات"، من المقرر أن يجتمع في الرابع من شهر أغسطس المقبل، ليتخذ قرراً بشأن توليه مهمة رئاسة مجلس الإدارة.

ولفت شعث إلى أن مجلس الأمناء، يتألف من شخصيات رمزية وعربية وفلسطينية؛ منها "نبيل العربي وعمرو موسى"، وهما أمينان عامان سابقان لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من السياسيين العرب والفلسطينيين.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "حسب القاعدة، يجب أن يُقر مجلس الأمناء هذا الترشيح، وأنتظر وجاهز لتولي هذه المهمة المقدسة".

إقالة القدوة
وفي 18 مارس الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات"، وعضوية مجلس أمنائها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ، إن الرئيس الفلسطيني كلف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

وجاء قرار الرئيس الفلسطيني، بعد تشكيل القدوة قائمة لخوض الانتخابات بصفة مستقلة عن حركة "فتح". وشملت هذه القرارات فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن الحركة، وسحب حراسه.

#الرئيس عباس #مؤسسة ياسر عرفات #نبيل العربي #عمرو موسى #جامعة الدول العربية

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