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واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى" إسرائيل" والأراضي الفلسطينية

الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى" إسرائيل" والأراضي الفلسطينية



واشنطن/سما/

رفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد العدد المتزايد للإصابات بكورونا هناك.

وعبرت المراكز عن قلقها بشأن العدد المتزايد للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وقررت رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى تلك المناطق بواقع مستويين إلى "المستوى الثالث - مرتفع".

ويأتي ذلك المستوى سابقا لأعلى مستويات تحذيرات السفر لدى المراكز الأمريكية، وبموجبه ينصح المسافرون الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى البلد المعني.

وإضافة إلى الأراضي الفلسطينية حذرت المراكز أيضا من السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكوبا وقبرص وقرغيزستان بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

#واشنطن #الضفة الغربية #قطاع غزة #اسرائيل #فيروس كورونا

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