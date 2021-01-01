الكشف عن هوية أول سفير لإسرائيل في دولة الإمارات

القدس المحتلة / سما /

عيّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، أمير حايك أول سفير لإسرائيل في الإمارات، بعد اتفاقية السلام بين البلدين.

حايك هو رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية، وشغل منصب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والتوظيف ومديرا عاما لاتحاد المصنّعين.

وقال حايك معقبا على قرار لبيد: “إنه لشرف عظيم لي أن أكون أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أمثل دولة إسرائيل”.

وأشاد لبيد بخبرات حايك في المجال الاقتصادي والسياحة، قائلا إنه الرجل المناسب لتأسيس جسور العلاقة بين إسرائيل والإمارات.

وافتتحت إسرائيل سفارتها في الإمارات يوم 24 كانون الثاني 2021، بعد أن وقعت الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما.