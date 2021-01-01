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حماس تنعى الشهيد محمد التميمي

السبت 24 يوليو 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى الشهيد محمد التميمي



غزة/سما/

 نعت حركة حماس، اليوم السبت، الشهيد محمد التميمي (17 عامًا)، الذي استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، “إن ارتقاء الشهيد محمد التميمي يؤكد استعداد شعبنا الكامل للتضحية والفداء دفاعًا عن الأرض والمقدسات، وتمسكه بخيار المقاومة بكل أشكالها لطرد الاحتلال وكنس مستوطنيه”.


وأضاف، “نحيي عاليًا الفعل النضالي المستمر، والمقاومة المتواصلة التي يقوم بها شعبنا في نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية، خاصة في بلدات بيتا، وبيت دجن وأوصرين بمحافظة نابلس”.

#حماس #محمد التميمي #الشهيد محمد التميمي #حازم قاسم

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