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تعرف على ترتيب الأندية العربية في التصنيف العالمي

السبت 24 يوليو 2021 06:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على ترتيب الأندية العربية في التصنيف العالمي



وكالات/سما/

وصل نادي الأهلي المصري إلى أفضل ترتيب له في التصنيف العالمي للأندية، وذلك وفقا لموقع "football database" المتخصص في تصنيف أندية كرة القدم على مستوى العالم.

وقفز نادي الأهلي إلى المركز الـ25 برصيد 1759 نقطة، متقدما 41 مرتبة، وتجاوز "المارد الأحمر" العديد من الأندية الكبيرة ومنها على سبيل المثال، توتنهام الإنجليزي وليون الفرنسي وفلامنغو البرازيلي وروما الإيطالي.

وجاءت قفزة الأهلي الكبيرة في الترتيب بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وذلك للمرة العاشرة في تاريخه، على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بفوزه عليه في النهائي الذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتربع الأهلي على عرش صدارة الأندية العربية والإفريقية، بعد أن فرض "المارد الأحمر" هيمنته على الساحة الإفريقية في المواسم الخمسة الأخيرة، إذ توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، ليرفع رصيده إلى 10 ألقاب في البطولة المرموقة، كما خاض المباراة النهائية للمسابقة القارية عامي (2017 و2018)، وفاز بكأس السوبر الإفريقية 2020.

وجاء نادي الزمالك المصري العريق الذي خاض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2020، وتوج بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" 2019، في المرتبة الـ135 عالميا برصيد 1580 نقطة، والثانية عربيا وإفريقيا.

وفيما يلي ترتيب أفضل الأندية الإفريقية:





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أما عالميا فقد تربع فريق بايرن ميونخ على عرش الصدارة برصيد 2050 نقطة، متقدما على مانشستر سيتي الإنجليزي الثاني برصيد 1982 نقطة، وتلاهما نادي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 1944 نقطة.

بينما اكتفى ريال مدريد الإسباني بالمرتبة الرابعة، برصيد 1937 نقطة، وبرشلونة بالمركز السابع برصيد 1889.



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