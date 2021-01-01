سلطات الاحتلال تبحث الاحد زيادة 15 الف تصريح لعمال فلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

تبث الحكومة الاسرائيلية الاحد المقبل باقتراح لزيادة 15 الف تصريح عمل لعمال فلسطينيين في مجال البناء وهو اقتراح بادر اليه وزير "التعاون الاقليمي" في اسرائيل عيساوي فريج ووزير الاستيطان زئيف الكين.

وقال الوزير عيساوي فريج في تصريح لموقع i24 :"انه سيتم زيادة 15 الف تصريح ، وهذا لن يخدم احتياجات الاقتصاد الاسرائيلي الذي يبحث عن ملئ النقص في الايدي العاملة في مجال البناء فحسب، بل سيساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وسيعزز العلاقات والثقة بيننا وبين جيراننا في السلطة الفلسطينية".

واضاف :"هذه الخطوة هي الاولى في سلسلة خطوات يجري فحصها في اتصالات تجري بين الطرفين بهدف مساعدة الفلسطينيين على الحفاظ وتقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية".

ووفقا لارقام حكومية اسرائيلية رسمية يعمل نحو 122 الف فلسطيني من الضفة الغربية وفي المستوطنات الاسرائيلية، غالبيتهم العظمي يعملون في البناء والزراعة، وتشكل مدخولاتهم ما يقرب من ربع اقتصاد السلطة الفلسطينية.