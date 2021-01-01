5 أسرى يشرعون بإضراب إسنادي للمضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري

رام الله /سما/

أعلن نادي الأسير، اليوم الخميس، أن 5 معتقلين شرعوا بإضراب عن الطعام، إسنادا لـ8 من الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وذكر النادي، أن الأسرى علاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، حسام تيسير ربعي، وفادي العمور، قرروا خوض الإضراب الإسنادي، ليرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 13 أسيرا يتوزعون على سجون النقب، وريمون، وعوفر.

والأسرى الذين يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة.

ووفقا لبيان نادي الأسير، فإن 4 أسرى علقوا الإضراب عن الطعام، وهم منتصر بالله ابو عزوم، ومؤيد الخطيب، ومحمد الزغير، ونضال مفلح خلف.

وحصل الأسير الزغير على قرار جوهري من محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، بانهاء اعتقاله الإداري بتاريخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 2021، فيما تم التوصل لاتفاق مع الأسيرين أبو عزوم وخلف يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير مؤيد الخطيب علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية، نقل على إثره الى عيادة سجن ريمون.

وأوضحت الهيئة أن مؤيد علق إضرابه ضد إعتقاله الإداري بعد أسبوع من خوض هذه المعركة، حيث تناقص وزنه بشكل ملحوظ، وأصيب بنزيف حاد في المعدة وأصبح يتقيء الدم.