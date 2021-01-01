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ريال مدريد يُعطي ألابا الرقم 4 الخاص بسيرجيو راموس

الخميس 22 يوليو 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يُعطي ألابا الرقم 4 الخاص بسيرجيو راموس



وكالات / سما /

قام ريال مدريد بتقديم لاعبه الجديد ديفيد ألابا كلاعب في صفوف المرينجي للموسم الجديد قادماً من بايرن ميونيخ، وكانت المفاجأة هي معرفة الرسم الذي سوف يرتديه.

وأعتقد الجميع أن ألابا قد تجرأ حينما لطلب القميص رقم 4 الذي كان يرتديه القائد السابق سيرجيو راموس والذي رحل عن النادي الملكي هذا الصيف.

تواجد النجم النمساوي الدولي ألابا مع فلورنتينو بيريز رئيس الريال في عرضه لقميصه الجديد مع الفريق الأبيض والذي حمل نفس رقم راموس الذي قاد الفريق لأكثر من عقد ونصف.

 

وتم سؤال ألابا في المؤتمر الصحفي عن اختيار هذا الرقم فقال : “النادي قدم لي الرقم 4 ووافقت..أعرف ما يعنيه هذا الرقم للريال، وهو شرف كبير ويحفزني كثيراً..إنه رقم يمثل القوة والقيادة”.

أضاف: “لقد لعب راموس بشكل جيد للغاية هنا وأصبح قائداً، ونحن نعرف قيمته جميعاً فهو يسبق الجميع..ولكنهم تحدثوا معي بالأمس وقالوا أن هذا هو الرقم الوحيد المتاح..أريد تكريم هذا الرقم وهذا القميص، ولا أريد أن أقارن نفسي مع الآخرين”.

#ريال مدريد #سيرجيو راموس #ديفيد ألابا

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